Le parole di Ibrahimovic a Milan Tv dopo il rinnovo del contratto fino al 2022 con i rossoneri

Ieri è arrivato l’annuncio del Milan del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic fino al 2022. Un rinnovo che conferma la fiducia del club rossonero allo svedese che è stato intervistato da Milan TV proprio in occasione del suo prolungamento di contratto: “Sono molto contento, ho prolungato per un altro anno e questo è quello che conta. Ho sempre detto che essere al Milan è come essere a casa. I tifosi, i compagni, lo staff, il mister, tutti mi fanno sentire a casa e se posso restare al Milan a vita lo faccio”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, ritorno in attacco | Vice Lukaku in Serie A!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ritorno a rischio | Scambio in Premier!

“La reazione dei tifosi? Penso sia positiva, tutti saranno contenti anche se alcuni prima del mio ritorno avevano dei dubbi sulle mie condizioni ma ho dimostrato che l’età non conta, è tutto nella testa. Se sei disposto a fare certe cose le fai, la mia mentalità è che bisogna fare il possibile per migliorare di giorno in giorno, poi la qualità in campo o ce l’hai o non ce l’hai, quella non va via. Ovviamente devo stare bene fisicamente per fare certe cose, poi adatto il mio gioco per la squadra”.

Milan, parla Ibrahimovic: “Stare in mezzo ai giovani mi fa sentire giovane”

“Il feeling con I tifosi è subito stato top e cerco di fare il meglio anche per loro nonostante non siano allo stadio a poterci supportare. Vedere i giovani crescere mi da adrenalina e mi piace stimolarli. Tutti sono cresciuti da quando sono arrivato. Vedere un progetto giovane mi fa sentire giovane. Quando corro devo correre come loro, non posso fare meno. Nella mia prima esperienza ero in un gruppo di campioni, qui la sfida è differente, devo indicare il percorso per vincere, ma se ci riesci la soddisfazione è maggiore”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic | Ancora nel mirino il bomber della Germania

Poi Ibra ha anche parlato del suo famoso gol di dieci anni fa contro il Lecce: “Ho provato, ho detto se entra bene altrimenti non c’è problema. Se sbagli non c’entri niente col calcio, se segni sei un genio e in quel caso ero un genio. Vedo grandi cose per questo Milan, se ci crediamo otterremo grandi risultati. In campo siamo tutti uguali, fuori tratto ognuno in maniera diversa. Al Milan anche dopo? Per ora penso al campo, poi vedrò cosa fare della mia vita. Allenatore? Non posso dire si o no, non si sa mai ma è un mestiere molto difficile. Pioli è un grande allenatore, mi stimola molto e ha la mentalità giusta”.