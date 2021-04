Calciomercato Juventus, asse col Real Madrid | Scambio e plusvalenze!

La vicenda Superlega rafforza l’asse Agnelli-Florentino Perez: ipotesi di scambio tra Juventus e Real Madrid. Tutte le cifre e i dettagli

La vicenda Superlega è tutt’altro che conclusa. Nonostante la rinuncia dei club inglesi e i comunicati successivi anche da parte di Inter, Milan e Juventus, Florentino Perez ha annunciato che il progetto è sì sospeso, ma “nessuno è uscito e ci sono contratti firmati e vincolanti”. Il presidente del Real Madrid ha lasciato intendere che sono presenti penali in caso di uscita dalla nuova competizione, e sembra intenzionato a non rinunciare al progetto. Sulla stessa lunghezza d’onda c’è anche Andrea Agnelli: negli scorsi giorni il presidente della Juventus ha ribadito la bontà della Superlega nonostante lo stop causato dal ripensamento delle società inglesi. Una situazione che rafforza ulteriormente l’asse tra i due numeri uno di Juve e Real, contrapposti e duramente attaccati dal presidente della UEFA Ceferin. Un’alleanza che potrebbe influenzare anche il prossimo calciomercato estivo: ecco l’ipotesi di scambio tra i due club. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, asse Agnelli-Florentino Perez | Ipotesi scambio Dybala-Varane: cifre e dettagli

La situazione più spinosa in casa bianconera è sicuramente quella relativa al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è sotto contratto fino a giugno 2022 e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. A quasi un anno dalla scadenza, si continua così a parlare di un suo possibile addio in estate, con la Juve che scongiurerebbe il rischio di perderlo a zero. La stessa situazione riguarda anche Varane: il difensore del Real Madrid ha solo un anno di contratto ed è dato come possibile partente in estate. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

I club di Agnelli e Florentino Perez potrebbero così approfittarne per intavolare uno scambio alla pari, mettendo a bilancio ricchissime plusvalenze. Entrambi i giocatori sono infatti valutati oltre 50 milioni e permetterebbero a Juve e Real di “recuperare” i soldi che sarebbero stati garantiti con la nascita della Superlega. Si rafforza l’asse tra Torino e Madrid. Staremo a vedere.