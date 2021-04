Il Milan pensa al mercato, ma dà priorità ai rinnovi: situazioni in bilico e Gianluigi Donnarumma a rischio, con Leonardo pronto a portarlo al PSG

Il Milan è concentrato sul campo e rema unito verso la conquista di un posto nella prossima Champions League. La sconfitta con il Sassuolo ha rimesso tutto in discussione, ma la squadra di Pioli ha dimostrato di meritare la massima competizione. Per raggiungerla servirà un ultimo sforzo, con la dirigenza pronta – ad obiettivo raggiunto – ad arricchire poi la rosa in sede di calciomercato.

Calciomercato Milan, futuro Donnarumma al PSG

Prima degli acquisti, però, in casa Milan c’è da pensare ai giocatori in scadenza di contratto. Tra questi la priorità è sempre Gianluigi Donnarumma, che da giugno sarà senza squadra. Il portiere non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo ed il club rossonero rischia di perderlo a costo zero. Classe 1999, l’estremo difensore è un patrimonio che non può essere disperso, anche se dal mercato arrivano voci contrastanti.

L’ultima suggestione sul caso Donnarumma giunge infatti dalla Francia, rilanciata da ‘Buzz Sport’: secondo il portale il PSG avrebbe messo nel mirino il portiere del Milan, ma solo per il 2023. Come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, l’idea di Leonardo sarebbe di tenere in rosa Keylor Navas sino alla sua naturale scadenza di contratto – 2023 appunto – per poi affidare le redini della porta parigina al giovane Donnarumma.

Calciomercato Milan, la mossa per Donnarumma

Un’idea ambiziosa e molto rischiosa: il PSG – se Donnarumma non rinnova con il Milan – rischia di perdere il portiere, che a giugno potrebbe accasarsi in un altro club (in vantaggio la Juventus), rendendo poi più oneroso l’investimento tra due estati. Il ds Leonardo è però convinto della sua idea e vuole dar valore all’operato di Navas, autore di ben 17 clean sheet in stagione, due dei quali in Champions League.

La notizia può essere letta positivamente in casa Milan, che vede allontanarsi – almeno per il momento – una pretendente a Donnarumma. L’accordo sul rinnovo pare però ancora lontano e il tempo stringe: una decisione andrà presa nelle prossime settimane. Il portiere è pronto a rinnovare, ma Raiola potrebbe aver in mente un futuro diverso per lui.