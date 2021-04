Il presidente della Uefa Ceferin ha minacciato l’esclusione dalla Champions League per le squadre che non abbandoneranno il progetto della Superlega

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha annunciato senza alcun mezzo termine l’esclusione dalla Champions League per i club che non rinunceranno al progetto della Superlega. In un’intervista rilasciata all’ ‘Associated Press’, Ceferin ha espresso in modo chiaro la sua posizione:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ritorno a rischio | Scambio in Premier!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, le parole di Ibrahimovic | Milan casa mia, resterei a vita

Superlega | Ceferin annuncia: “Chi non rinuncia alla Superlega fuori dalla Champions”

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, ritorno in attacco | Vice Lukaku in Serie A!

“E’ chiaro che i club che non rinunceranno al progetto della Superlega avranno delle ripercussioni. I club dovranno decidere se sono Superlega o club europei e nel primo caso non disputeranno, di conseguenza, la Champions League. Se sono pronti e disposti a farli si giocheranno la loro competizione”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, le cessioni di Paratici | 100 milioni!

Ceferin ha poi aggiunto anche: “Stiamo aspettando la perizia legale, ma ogni club dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni e decisioni. Ovviamente differente è la situazione per i club che hanno ammesso i propri errori rinunciando al progetto della Superlega”. I club a cui Ceferin fa riferimento sono 4, gli unici rimasti ancora ufficialmente all’interno del progetto: Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan: “Loro sanno che direi che il progetto è morto ma forse non vogliono crederci”.