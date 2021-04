La Juventus resta in prima fila per il super colpo durante il calciomercato estivo: occhi sul top player che cambierà maglia al termine della stagione

La Juventus guarda al calciomercato estivo e, nonostante la delicata sfida contro l’Atalanta, per la società bianconera è già tempo di pensare ai prossimi acquisti. In tal senso, arriva il retroscena dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Sergio Ramos, ormai ai ferri corti con il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, rifiuto Sergio Ramos: il retroscena

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, in casa Real Madrid sarebbe ormai scontato il divorzio tra la società spagnola ed il suo capitano: Sergio Ramos. La proposta di rinnovo al di sotto delle aspettative spingerà, dunque, il difensore a sistemarsi altrove. Il portale spagnolo sottolinea come il rifiuto di Ramos ed il conseguente addio alle ‘Merengues’ sia figlio di una proposta decisamente più alta da alcuni club europei.

I maggiori indiziati restano il PSG, che non ha mai nascosto di valutare il possibile inserimento di Sergio Ramos in rosa, e la Juventus. Una corsa a due che, molto probabilmente, si protrarrà per tutta l’estate con la sola e quasi totale certezza che Sergio Ramos e il Real Madrid separeranno le proprie strade.

Situazione in divenire, la Juventus al pari del PSG, resta vigile alla finestra: il futuro di Sergio Ramos ancora tutto da scrivere.