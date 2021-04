Resta in bilico la situazione di Paulo Dybala e la Juventus cerca una nuova soluzione: scambio alla pari con la big

È una stagione davvero difficile quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato fin troppi passi falsi e ha subito detto addio alla conquista dello scudetto, che avrebbe rappresentato il decimo consecutivo. I bianconeri ora sono a ben dodici lunghezze di distanza dalla vetta della classifica che è occupata dall’Inter, ormai lanciata verso la conquista del titolo dopo undici anni dall’ultima volta.

Per la Juventus è arrivato anche un fallimento in Champions League, dove l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto, squadra sicuramente inferiore sulla carta, ha deluso la società e i tifosi che non sono contenti dell’annata. In questo finale di stagione però bisogna evitare ulteriori sorprese spiacevoli: c’è un quarto posto da conquistare e ancora una finale da giocare, ovvero quella con l’Atalanta in Coppa Italia.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: scambio alla pari con Rodrygo del Real Madrid

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società non smette di pensare al futuro e potrebbero esserci modifiche importanti nella prossima estate per cercare il salto di qualità. Tra i calciatori in bilico c’è anche Paulo Dybala, che ha saltato gran parte della stagione a causa di un infortunio e il suo contratto scade a giugno 2022, ma non c’è ancora un accordo per il rinnovo.

Vista la posizione delicata, la società potrebbe farlo partire già in estate ma si cerca la soluzione giusta. Un’idea potrebbe essere quella di uno scambio con il Real Madrid per portare a Torino il giovane Rodrygo, attaccante classe 2001 che ha collezionato 15 presenze quest’anno in Liga.

I due hanno una valutazione di circa 55-60 milioni di euro e per questo si potrebbe tentare lo scambio alla pari.