Per il dopo Zidane al Real Madrid sono tanti i pretendenti al trono, la pista più vicina porta a Low, ex ct della Germania. Addio Allegri

La panchina di Zinedine Zidane al Real Madrid ha probabilmente una data di scadenza. L’allenatore francese dei Blancos, infatti, potrebbe lasciare la capitale spagnola già nella prossima finestra di calciomercato, per tornare finalmente a ‘casa’, rivelano da ‘todofichajes.com’. Il primo della lista dei pretendenti al trono sembra proprio essere Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, ma attenzione: potrebbe esserci una sorpresa. Finita l’avventura alla guida della Germania, anche Joachim Low potrebbe essere il candidato ideale per Florentino Perez.

Calciomercato, per il dopo Zidane spunta un altro nome | Allegri attento

Da quando, nel 2019, Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla panchina della Juventus non ha più trovato un posto, eppure di squadre che sgomitano per lui ce ne sono parecchie. La Roma, per esempio. Ma anche il Real Madrid non ha mai nascosto le proprie simpatie per il tecnico toscano, uno dei primi della lista per la successione al trono di Zinedine Zidane.

L’ex centrocampista, infatti, potrebbe lasciare i Blancos quest’estate, con o senza un trofeo. D’altronde, anche l’altra sua avventura alla guida del club di Florentino Perez era finita nonostante la vittoria della Champions League, quindi il suo cammino non è strettamente correlato ai successi ottenuti sul campo.

Adesso, poi, secondo quanto affermano da ‘todofichajes.com’, le sirene arrivano direttamente dalla Francia, con il tecnico merengues in lizza per il ruolo di commissario tecnico nella sua Nazionale, un sogno che accarezza da molto tempo.

A proposito di ct, però, Allegri deve stare attento alla concorrenza. Joachim Low, infatti, ha annunciato che dopo gli Europei abbandonerà definitivamente la panchina della Germania, e potrebbe fare un pensierino per un posto al Santiago Bernabeu. Sempre secondo il portale spagnolo, si è proposto al Real Madrid tramite un emissario, e il fatto che stia imparando la lingua non è una coincidenza da poco. Anzi: potrebbe essere un requisito fondamentale per arrivare a Madrid.