L’esterno destro tanto desiderato da Maldini per il suo Milan finisce la stagione: rottura del crociato per il calciatore dello Stoccarda

Con la lotta scudetto quasi archiviata, la corsa alla Champions League per il Milan continua. Ma i rossoneri vogliono continuare a sognare e per farlo hanno intenzione di investire seriamente nel calciomercato estivo. Il direttore tecnico, Paolo Maldini, ha quindi messo gli occhi su una stellina che sta brillando in Bundesliga. Ma sempre dalla Germania non arrivano buone notizie.

Calciomercato Milan, dallo Stoccarda confermano: la stella di Maldini ko

La partita contro il Bayern Monaco di ieri pomeriggio dello Stoccarda, in Bundesliga, è stata più fatale di quanto si possa pensare. Oltre al 4-0 rimediato all’Allianz Arena, l’allenatore dei biancorossi, Pellegrino Matarazzo, dovrà infatti rinunciare fino alla fine della stagione a uno dei suoi migliori giocatori.

Uscito al 35esimo, l’esterno destro, Silas Wamangituka, congolese, classe ’99, 13 gol in stagione, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una stangata non solo per il club tedesco, ma anche per il Milan.

Infatti, il giovanissimo era finito nel mirino dei rossoneri e di Maldini, che aveva intenzione di puntare su di lui per l’anno prossimo per riuscire ad agguantare il sogno scudetto e soprattutto per tornare a splendere in Champions League.