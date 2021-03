Una big inglese ci riprova per il titolarissimo dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri non chiudono le porte, tentando lo scambio due per uno. Ecco i dettagli

Nel prossimo calciomercato estivo i big dell’Inter, diciamo pure i titolarissimi della squadra di Antonio Conte saranno obiettivi concreti di diversi club europei. Dei più ricchi, di quelli dunque in grado di far vacillare la proprietà nerazzurra, Suning o chi per essa. In verità per uno di loro ci sarebbe già da registrare l’assalto di un top team della Premier League. Parliamo del Manchester United e di Milan Skriniar, rilanciatosi in questa stagione dopo che sul finire della passata finestra estiva è stato vicino o comunque con la valigia pronta per partire. Allora destinazione Tottenham di un Mourinho adesso molto più che traballante dopo la clamorosa eliminazione in Europa League. Dicevamo dello slovacco: quest’anno è tornato sui livelli di un paio di stagioni fa, un muro spesso invalicabile e uno dei tre intoccabili della difesa a tre interista. Per l’Inter ora non è in vendita, forse…

Calciomercato Inter, due esuberi per Skriniar: 55 milioni di euro

Rumors di mercato sostengono che lo United sia alla ricerca di un grande centrale per la prossima stagione. Piace molto Kounde del Siviglia, che però ha una clausola da 80 milioni e un prezzo non così troppo inferiore, ma appunto pure Skriniar. L’ex Sampdoria è da un po’ nel mirino degli inglesi, che a quanto pare sarebbero disposti a mettere sul tavolo una proposta non così irrinunciabile. Ovvero 35 milioni di euro, una cifra lontana dalla valutazione che fa l’Inter del suo big: almeno 55 milioni… I maligni, spesso anche i meglio informati, sussurrano che la dirigenza di viale della Liberazione sia pronta a rilanciare coi ‘Red Devils’, con cui i rapporti sono più che ottimi come dimostrano le recenti operazioni, offrendo uno scambio cosiddetto ‘due per uno’. In sostanza: ‘volete Skriniar’? Bene, in cambio dateci van de Beek e il nostro ex Alex Telles‘.

Quest’ultimi due sono ai margini della formazione di Solskjaer – l’olandese è un vecchio pallino del Ds Ausilio, il quale a gennaio provò vanamente a prenderlo giocandosi la ‘carta’ Eriksen, per (s)fortuna dell’Inter l’affare non è decollato – e a loro i nerazzurri danno un valore proprio pari a 55 milioni. Se il tutto andasse in porto, Marotta e soci ‘befferebbero’ la Juventus, anch’essa interessata sia al 23enne van de Beek (stando ad alcune fonti inglesi avrebbe chiesto la cessione) che al 28enne Telles.

