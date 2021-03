L’idea della Juventus per arrivare a de Jong del Barcellona passa per uno scambio, ma i blaugrana vorrebbero un’altra pedina per la squadra

La Juventus è fortemente orientata a dare una svolta alla propria rosa nella prossima stagione ed è quindi pronta a intervenire nel calciomercato. La situazione finanziaria, però, non aiuta, e quindi l’idea è quella di andare avanti con degli scambi. L’ultimo è stato proposto al Barcellona, che però ha rilanciato con un’altra idea.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, obiettivo in Brasile | Douglas Costa la carta vincente

Calciomercato Juventus, Bentancur e Rabiot per de Jong, il Barça rilancia

L’avventura di Juventus e Barcellona, in Champions League, insieme anche nel girone, è finita agli ottavi di finale. I primi buttati fuori dal Porto, i secondi dal Paris Saint-Germain, per il prossimo anno dovranno rivedere parte dei loro piani e, forse, rivoluzionare la propria rosa per tornare nel posto che a entrambe compete: lottare per raggiungere la coppa dalle grandi orecchie.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, uno dei veterani ai saluti | Per lui c’è un ritorno di fiamma

Per farlo è necessario intervenire in maniera decisa sul calciomercato, con molti reparti da migliorare. Gli obiettivi dei bianconeri, al momento, sono orientati a Frenkie de Jong, centrale olandese, classe ’97 dei blaugrana. La situazione finanziaria del club, a causa della pandemia in corso e dei suoi risvolti, non permette grandi investimenti, per arrivare al prospetto e Paratici & Co hanno proposto non uno, ma ben due giocatori ai ‘rivali’. Tra i sacrificabili, nella squadra del mister Andrea Pirlo, ci sono Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, valutati rispettivamente 50 e 25 milioni di euro dai bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, duello per il big | Può tornare in Serie A

Nonostante la proposta allettante, però, il club di Joan Laporta avrebbe rilanciato, non di poco tra l’altro. Da quando era nell’Ajax, e aveva battuto ai quarti di finale proprio la sua attuale squadra, infatti, i blaugrana hanno messo gli occhi addosso a Matthijs de Ligt. E questa sembra essere l’occasione propizia per mettere le mani sul difensore centrale della Juventus.