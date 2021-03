La Juventus potrebbe mettere nel mirino un giovane centrocampista brasiliano: la carta giusta per l’affare potrebbe essere Douglas Costa

Juventus pronta a tornare in campo domani pomeriggio nel match casalingo contro il Benevento. I bianconeri possono approfittare del rinvio della partita tra Inter e Sassuolo causa Covid, per cercare di mettere pressione ai nerazzurri. Con una vittoria la squadra di Pirlo si porterebbe a meno sette da quella di Antonio Conte, entrambe con una partita da recuperare.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Milan, vola in Premier | Colpo gratis

Intanto Fabio Paratici è già al lavoro per formare la rosa juventina della prossima stagione e mette nel mirino un giovane centrocampista brasiliano. Per riuscire a finalizzare l’acquisto la carta giusta da inserire nell’affare potrebbe essere Douglas Costa, che il presidente del club brasiliano sembrerebbe apprezzare particolarmente.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa torna e riparte: scambio per arrivare a Matheus Henrique

Si lavora già alla prossima stagione in casa Juventus. Gli acquisti saranno certamente la parte principale della finestra estiva di calciomercato, ma anche le cessioni saranno fondamentali per sfoltire la rosa e avere i fondi da investire su nuovi rinforzi. A fine stagione a tornare in bianconero sarà Douglas Costa, al momento in prestito al Bayern Monaco.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘gratis’ | Addio a due condizioni

Il brasiliano recentemente è stato accostato molto al Gremio, e dunque potrebbe essere un’ottima pedina di scambio per arrivare a Matheus Henrique. Il centrocampista brasiliano classe 1997 è finito nel mirino bianconero grazie alle sue doti tecniche mostrate nelle ultime stagioni. Il giocatore è valutato circa 10-13 milioni di euro, e la Juventus potrebbe chiedere il suo inserimento nella trattativa per lasciar partire Douglas Costa. Per i bianconeri sarebbe un ottimo affare, visto che il giocatore al momento nel Bayern Monaco non rientra più nei piani e al suo posto potrebbe arrivare un giovane molto interessante.