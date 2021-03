La Juventus lavora già al calciomercato per la prossima stagione, cercando l’erede di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme

Il futuro della Juventus al momento è un vero enigma. Infatti l’eliminazione contro il Porto in Champions ha rimescolato le carte in tavola, portando a eliminare diverse certezze per la prossima stagione. Ad essere messo in discussione è anche il futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe pensare seriamente all’addio ai colori bianconeri dopo l’ennesima delusione. Così la società juventina è alla ricerca dell’erede del portoghese, che potrebbe aver trovato in Spagna. Arrivano conferme importanti sull’inserimento della Juventus nell’asta per il top player.

Calciomercato Juventus, Haaland nel mirino: conferme dalla Spagna

Si pianifica il futuro in casa Juventus e si lavora già agli acquisti per la prossima stagione. Uno degli obiettivi primari per i bianconeri in caso di partenza di Cristiano Ronaldo sarà trovare un degno erede, e questo potrebbe arrivare dalla Germania.

Il bomber che la Juventus avrebbe messo nel mirino sarebbe Erling Haaland, attaccante che a suon di gol sta incantando l’Europa intera, portando i top club europei a sfidarsi per il suo acquisto. Dalla Spagna, ‘El Mundo Deportivo’ conferma la notizia lanciata da ‘Calciomercato.it’ nei giorni scorsi, ovvero che la Juventus farebbe sul serio per l’acquisto del bomber norvegese. Una trattativa certamente non facile, ma che la società juventina sogna di mettere a segno.