La Juventus non sta disputando la stagione sperata e si pensa alla possibilità di sostituire Pirlo: due nomi in lista

Il futuro della Juventus al momento è un punto interrogativo. Infatti dopo una stagione come questa, quasi sperimentale con Andrea Pirlo in panchina, e rivelatasi quasi totalmente fallimentare, si ragiona su una nuova rivoluzione in estate. Il primo a finire sul banco degli imputati è proprio l’allenatore bianconero, che a fine stagione potrebbe essere sollevato dall’incarico. Al suo posto sarebbero in lista due allenatori che conoscono bene la Serie A.

Calciomercato Juventus, futuro in panchina: Allegri o Benitez per sostituire Pirlo

L’eliminazione dalla Champions League ha riportato a galla diverse critiche in casa Juventus. In primis a finire nell’occhio del ciclone è il tecnico Andrea Pirlo, scelta che a inizio anno aveva raccolto diversi dubbi da parte dei tifosi e che durante la stagione non ha mai convinto a pieno. Così a fine stagione l’allenatore bianconero potrebbe dire addio, e si valutano i profili per sostituirlo.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, i nomi in pole position per la panchina bianconera sarebbero due. Il primo è quello di Massimiliano Allegri, per un incredibile e inaspettato ritorno sui propri passi da parte della società bianconera. L’altro invece sarebbe quello di Rafa Benitez, che recentemente si è liberato dalla società cinese del Dalian Yifang. Dunque una corsa a due, senza dimenticare però le altre pretendi per i due tecnici.