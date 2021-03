Le ottime prestazioni dei calciatori del Milan attirano inevitabilmente l’interesse dei top club europei: contatti con l’agente di un big

Milan che arriva da un ottimo pareggio nell’andata dell’Europa League in casa del Manchester United, dove avrebbe meritato anche qualcosa in più dell’1-1. Oggi ad attendere i rossoneri c’è un altro big match, quello contro il Napoli, fondamentale per tenere il passo dell’Inter capolista. Nel frattempo i top club europei iniziano a mettere gli occhi nella rosa milanista, in particolare su un calciatore. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo cui sarebbero già partiti i contatti con l’agente.

Calciomercato Milan, Kessie nel mirino del Real Madrid: avviati i contatti con l’agente

Il Milan continua la sua rincorsa allo scudetto. Tra i giocatori nella rosa rossonera senza dubbio uno dei migliori di questa stagione è Franck Kessie. Il centrocampista milanista ha mostrato una crescita impressionante, mettendo anche a segno 10 reti in 34 partite tra campionato e coppe.

Inevitabilmente l’ivoriano è finito nel mirino dei top club europei, in particolare del Real Madrid. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, i ‘Blancos’ avrebbero già avviato i primi contatti con l’agente di Kessie. Il centrocampista al momento è valutato circa 50 milioni dal Milan, che però vorrebbe cercare di blindarlo con il rinnovo del contratto. Dall’altro lato però c’è un interesse del Real Madrid, che è sempre difficile da declinare.