L’eventuale arrivo alla Roma di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare i piani in casa giallorossa in sede di calciomercato: dal futuro di Edin Dzeko a quello di Borja Mayoral, al momento titolare della squadra allenata da Paulo Fonseca. Lo spagnolo potrebbe finire nel mirino del Milan di Stefano Pioli: le ultime sul calciomercato dei rossoneri



Il Milan di Stefano Pioli ha ottenuto un risultato davvero prestigioso in casa del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. I rossoneri, dopo il vantaggio firmato da Diallo, sono riusciti ad acciuffare il pareggio grazie alla rete siglata da Simon Kjaer nei secondi finali della sfida di scena ad Old Trafford. E’ apparso però lampante che, in vista della prossima finestra di calciomercato, il Diavolo dovrà rinforzare il reparto offensivo con un centravanti in grado di fornire garanzie maggiori rispetto a quelle fornite da Mario Mandzukic, croato ex Juventus arrivato a zero nel mese di gennaio.

In quest’ottica, potrebbe essere decisivo l’approdo sulla panchina della Roma di Massimiliano Allegri. Se il tecnico livornese dovesse realmente arrivare in giallorosso, la posizione di Borja Mayoral potrebbe essere rivista ed attenzione proprio al Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, idea Borja Mayoral | I dettagli dell’affare

Se Allegri non dovesse trattenere in giallorosso Borja Mayoral, il giocatore spagnolo, valutato circa 10 milioni di euro, potrebbe essere il nome giusto come vice Ibrahimovic anche in ottica Champions League, ammesso che il bomber svedese rinnovi il suo contratto con la società del fondo Elliott.

In questa stagione finora, Borja Mayoral, soprattutto dopo la temporanea rottura fra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko, ha collezionato 20 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno 6 reti e fornendo 4 assist ai suoi compagni di squadra. I numeri migliori però, arrivano dal rendimento in Europa League del giocatore iberico che ha realizzato, in 9 gettoni, 5 gol.