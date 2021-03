Paulo Dybala sta vivendo una stagione a dir poco tormentata. Complice il mancato rinnovo, potrebbe essere l’ultima per lui con la maglia della Juventus

Dybala salterà anche la delicata sfida col Cagliari in programma alla ‘Sardegna Arena’ oggi alle ore 18, la prima dopo la cocente uscita dalla Champions League di martedì scorso. “La squadra si sta riprendendo, ma è stata una bella botta – ha ammesso ieri in conferenza Andrea Pirlo – Sarà una partita importante dopo l’eliminazione, ci vorrà spirito di gruppo per fare una grande partita. Dobbiamo ripartire, siamo a marzo e davanti a noi abbiamo ancora tredici partite più la finale di Coppa Italia – ha sottolineato il tecnico della Juventus prima di annunciare l’ennesimo forfait dell’argentino – Speriamo di riaverlo dopo la sosta. Un campione come lui è stata una grossa assenza in questa stagione”.

Calciomercato Juventus, offerto Dybala: scambio alla pari

Quest’anno il classe ’93 di Laguna Larga ha collezionato solo 16 presenze tra Serie A e Champions, in tutto appena 859′ in cui ha realizzato 3 gol e 2 assist. Un bottino poverissimo figlio soprattutto dei continui guai fisici, l’ultimo al legamento collaterale mediale del ginocchio che ormai lo tiene fuori da due mesi. Gli rimane poco tempo per invertire la rotta di una stagione, la sesta e per alcuni addetti ai lavori pure l’ultima con la maglia della Juventus. La quale, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non è poi così convinta di puntare ancora su di lui. E il mancato rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2022 e quindi fra poco più di un anno, può essere la classica goccia che fa traboccare il vaso, la spinta finale alla sua cessione.

Rumors di calciomercato sostengono che qualcosa si stia già muovendo in tal senso, con il numero dieci offerto a destra e a manca tramite intermediari vicini alla società presieduta da Andrea Agnelli. Compreso al Bayern Monaco, al quale è stato già proposto diversi mesi fa, chiedendo in cambio il cartellino di un altro numero dieci nonché vecchio obiettivo: Leroy Sane. L’esterno d’attacco tedesco non è riuscito a imporsi secondo quanto ci si aspettava e ha una valutazione simile a quella del 27enne, ovvero circa 55-60 milioni. L’agente è il noto Fali Ramadani, in eccellenti rapporti con Paratici e soci.

A.R.