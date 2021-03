Il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad essere in bilico: il portoghese sembrerebbe pronto a partire verso il top club

Ancora difficile da digerire la debacle di martedì sera contro il Porto in Champions League. Per il secondo anno consecutivo la Juventus abbandona la maggiore competizione europea agli ottavi di finale, e contro una squadra sulla carta alla portata. Questo porta anche un campione come Cristiano Ronaldo a riflettere sul suo futuro, mettendo in forte dubbio la sua permanenza in bianconero. Su di lui c’è il top club europeo.

Cristiano Ronaldo is considering Juventus “not at his level” as per source from within his entourage, therefore looking for a bid from an European top club — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 13, 2021

La Juventus in estate potrebbe dire addio al suo più grande campione in rosa, ovvero Cristiano Ronaldo. In tre anni il portoghese ha visto sfumare l’obiettivo Champions League, il principale, troppo presto. Così starebbe ragionando su un futuro altrove. Secondo quanto riporta il giornalista Tancredi Palmieri, il portoghese non riterrebbe la Juventus al suo livello e sarebbe pronto a partire.

Parere personale se #CR7 dovesse lasciare la #Juventus a fine stagione la destinazione più probabile sarebbe il #Psg. — Paolo Paganini (@PaPaganini) March 13, 2021

Un altro importante indizio su quale potrebbe essere il suo futuro lo fornisce il giornalista Paolo Paganini, che ritiene che in caso di addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus a fine stagione, la destinazione più probabile per il prossimo anno sarebbe il PSG. Infine non mancano le critiche, che arrivano questa volta dal direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani, che sul suo profilo Twitter si interroga su ciò che sta a monte, ovvero l’acquisto del portoghese, che ha fatto tanto ma forse a discapito degli altri, e il suo acquisto doveva essere mirato a migliorare tutti.