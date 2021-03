In casa Napoli cresce la tensione con tra il mister Gennaro Gattuso ed uno dei componenti della rosa: possibile addio con scambio a giugno

Il Napoli continua a vivere un momento difficile della propria stagione. Infatti dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Granada, i partenopei non sono riusciti totalmente a rialzarsi subito. Prima è arrivata la vittoria contro il Benevento, ma poi il pareggio last minute subito contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale terminato 3-3.

La tensione nello spogliatoio degli azzurri sembrerebbe essere alle stelle. Un calciatore del Napoli in particolare sembrerebbe avere delle frizioni con il mister Gennaro Gattuso, che continua ad essere in bilico. Questo è Mario Rui, che ieri stato cacciato dall’allenamento proprio dal tecnico azzurro. Così per lui in estate potrebbe aprirsi la via dell’addio, con uno scambio in Serie A.

Calciomercato Napoli, Mario Rui con le valigie: scambio con il Milan

Il Napoli ha bisogno di una scossa per ricominciare a guadagnare punti importanti per l’obiettivo Champions League. Di certo le frizioni all’interno dello spogliatoio non aiutano, come la tensione tra Mario Rui e Gennaro Gattuso, con il terzino cacciato dall’allenamento.

Così per Mario Rui in estate potrebbe arrivare l’addio, rimanendo però sempre in Serie A. Infatti una delle ipotesi che potrebbe prendere piede sarebbe uno scambio con il Milan, che a giugno vedrà il ritorno di Andrea Conti dal Parma, soprattutto se i gialloblu non dovessero raggiungere la salvezza. Uno scambio alla pari tra due terzini che nelle attuali squadre sembrerebbero non avere più posto.