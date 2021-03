Finalmente c’è la data del recupero di Serie A tra Juventus e Napoli: è arrivato il comunicato ufficiale della Lega

Finalmente Juventus-Napoli si giocherà: da pochi minuti è arrivato il comunicato ufficiale della Lega Serie A con la data del recupero. In campo mercoledì 17 marzo alle 18:45 per un altro big match decisivo per il prosieguo della stagione. Ancora una volta sarà Andrea Pirlo contro Rino Gattuso: una gara decisiva anche in vista della prossima qualificazione alla Champions League. Una querelle interminabile con il 3-0 a tavolino; poi il ricorso al Coni vinto dal club di De Laurentiis: ora la sfida si giocherà tra qualche settimana.

Juventus-Napoli, campionato interminabile

Sarà un mese di marzo ancora con tante sfide per Juventus e Napoli. Prima lo Spezia, poi il big-match contro la Lazio prima di pensare alla gara di ritorno di Champions League contro il Porto. La compagine bianconera dovrà ribaltare il risultato dell’andata con la sconfitta di misura.

Stesso tour de force per il Napoli targato Rino Gattuso: gli azzurri scenderanno in campo mercoledì 3 marzo al Mapei Stadium contro il Sassuolo prima di pensare alla gara di campionato contro il Bologna. In pochi giorni, poi, il Napoli affronterà il Milan, la Juventus e la Roma: tre trasferte decisive per decidere anche il futuro dello stesso allenatore calabrese, che dovrà recuperare tutta la rosa al completo. Lozano e Osimhen scalpitano per diventare nuovamente protagonisti dopo mesi infernali tra impegni in Europa, positività al Covid e vari infortuni.

Una stagione particolare che evidenzia così tantissimi problemi per quanto riguarda anche i risultati collezionati finora dalle big della Serie A. Tanti fattori hanno inciso in maniera negativa per poter programmare al meglio la stagione in corso.