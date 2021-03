Ancora problemi in casa Inter con il caos per la clausola di Romelu Lukaku: Conte lo potrebbe perdere, lo scenario attuale

Sarà un mese di marzo delicato per il futuro dell’Inter sia in campo che fuori. Conte vorrebbe allungare ancora in classifica per ipotecare lo Scudetto, ma non sarà facile; inoltre, ci sarebbero nuovi riscontri a livello societario con la cessione del club con l’addio del gruppo Suning. Inoltre, sarà un mese di marzo delicato anche per quanto riguarda i pagamenti, che dovrebbero arrivare entro il 31 per ottenere la licenza Uefa, in grado di dare l’ok per essere protagonista per quanto riguarda la prossima Champions League.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ci sarebbero diversi problemi, come appreso dall’Inghilterra, con la richiesta del Manchester United per uno tra Lautaro Martinez e Skriniar. Tutto ruota intorno ad una clausola presente nell’accordo per il trasferimento dell’attaccante belga, Romelu Lukaku: in caso di mancato pagamento della rata o del bonus, il club italiano diventerebbe debitore dei ‘Red Devils’.

Secondo le prime indiscrezioni la stessa società nerazzurra non avrebbe pagato un bonus con la cifra che sarebbe vicina ai 50 milioni di euro. E così la società di Premier League avrebbe anche proposto altri metodi di pagamento per venire incontro alle esigenze nerazzurra, tra cui la richiesta di uno tra Milan Skriniar o Lautaro Martinez, già vicinissimo all’addio in estate.

L’intesa potrebbe esserci in vista dei prossimi mesi: infine, il Manchester United potrebbe anche pensare di venire incontro alle esigenze dell’Inter, com’è avvenuto nella scorsa estate anche per il trasferimento di Alexis Sanchez. La situazione è in divenire con diverse possibilità in bilico: tutto dipenderà dagli accordi presi al momento dell’affare Lukaku, che è diventato uno dei migliori al mondo sotto la gestione di Antonio Conte.