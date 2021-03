Calciomercato Juventus, Dybala in Premier | Super scambio con Tuchel

La Juventus potrebbe dire addio a Paulo Dybala nell’ambito di un super scambio con il Chelsea: ecco tutti i dettagli

La Juventus sta disputando una stagione ricca di alti e bassi. E’ arrivata la vittoria della Supercoppa italiana e la conquista della finale di Coppa Italia, da giocare contro l’Atalanta nel mese di maggio. Tuttavia, il percorso in campionato sta lasciando molto a desiderare. Dopo nove scudetti vinti, la distanza dall’Inter capolista è considerevole -in caso di vittoria dei nerazzurri oggi, dieci punti in attesa di Juve-Napoli-. In Champions, invece, è arrivata la sconfitta negli ottavi di finale d’andata col Porto.

Andrea Pirlo vuole una squadra di qualità, ma alcuni elementi stanno faticando e non poco. Questo ha indubbiamente inciso sul rendimento della squadra e dalla prossima estate andranno fatte delle valutazioni. Paulo Dybala, per esempio, ha il contratto in scadenza nel 2022 e sta disputando probabilmente la stagione più complicata della sua avventura alla Juve, anche per i problemi fisici.

Juventus, Dybala al Chelsea in uno scambio

Paulo Dybala, come detto in precedenza, ha il contratto in scadenza nel 2022 e in caso di mancato rinnovo, dovrà lasciare la Juventus la prossima estate. La sua valutazione si aggira intorno ai 50-55 milioni di euro, molto bassa rispetto agli anni passati. Il ds Paratici potrebbe offrirlo in un’operazione con il Chelsea, per alzare il livello qualitativo della rosa. Uno dei giocatori che interessano è Emerson Palmieri, terzino sinistro su cui Tuchel preferisce non puntare. Il contratto in scadenza nel 2022 -proprio come ‘La Joya‘- ha fatto abbassare fino a circa 10 milioni di euro la sua valutazione. E rappresenterebbe una valida alternativa ad Alex Sandro, visto che Frabotta non è al suo livello.

Ma c’è un altro giocatore che potrebbe fare al caso della Juve: si tratta di Jorginho, già accostato nelle scorse sessioni di mercato. E’ il regista che manca ad Andrea Pirlo per dare il via alla manovra offensiva e per gestire il pallone in situazioni difficili. La suggestione dei bianconeri è offrire Dybala in cambio dell’ex Napoli e di Emerson, per uno scambio totale da 55 milioni.