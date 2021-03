Calciomercato Napoli, Isco rifiuta | Juventus e Milan alla finestra

Il Napoli ha messo gli occhi su Isco del Real Madrid, su di lui ci sono anche Juventus e Milan pronte ad approfittarne

Sono periodi duri in casa Napoli. La vittoria col Benevento ha rimesso in corsa gli uomini di Gennaro Gattuso per la qualificazione in Champions, dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Granada. Il club partenopeo la prossima estate dovrà effettuare diversi acquisti, anche perché verosimilmente lasceranno a zero Maskimovic e Hysaj. Ma non solo, anche sulla trequarti potrebbero verificarsi dei cambiamenti.

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, il Napoli ha già iniziato a muoversi sul mercato. A gennaio non sono stati effettuati acquisti, ma solo cessioni come per esempio quella di Arek Milik, messo fuori rosa dalla società. L’idea era quella di prendere qualche giocatore un po’ più esperto per evitare di trovarsi nuovamente in situazioni del genere e uno di quelli monitorati è Isco del Real Madrid.

Napoli, il rifiuto di Isco: ci sono Juventus e Milan

Secondo quanto riferito da ‘DiarioGol.com‘, il Napoli avrebbe fatto sapere al Real Madrid di vuole acquistare Isco. Lo spagnolo non rientra più nei piani di Zinedine Zidane, ecco perché i Blancos vorrebbero privarsene. Ma il giocatore pare abbia rifiutato la proposta del club di Aurelio De Laurentiis, ritenendola un passo indietro per la sua carriera, a livello sportivo ed economico. Il Napoli infatti non ha le risorse economiche per garantire a Isco lo stesso stipendio che guadagna al Real, circa 7 milioni di euro a stagione.

Ecco perché lo spagnolo, qualora dovesse lasciare il Real Madrid, prenderebbe in considerazione solo l’idea di approdare alla Juventus o al Milan. Due grandissimi club che a livello d’ingaggio e progetto possono permettersi di effettuare un passo di questa portata. Isco ha il contratto in scadenza nel 2022 e in caso di mancato rinnovo dovrà lasciare il club la prossima estate.