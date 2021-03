Il Parma ha pubblicato l’esito ufficiale degli esami di Cornelius: emergenza nel reparto offensivo in vista del match con l’Inter

L’Inter vola sempre più spedita verso la conquista del primo posto. Dopo qualche stop di troppo accumulato durante la prima parte di stagione e il rilevante fallimento in Champions League, adesso il gruppo sembra aver trovato la quadra definitiva. Gli uomini di Conte, infatti, continuano a raccogliere risultati positivi uno dietro l’altro e hanno portato a casa anche nette vittorie contro dirette concorrenti in campionato, come Juventus, Lazio e, soprattutto, Milan. I nerazzurri, inoltre, hanno realizzato 56 punti in 24 giornate di Serie A e distaccano il secondo ed il terzo posto rispettivamente di 4 e 10 punti. Da considerare, poi, che possono concentrarsi solo su questa competizione, non avendo altri impegni. Il prossimo turno, la ‘Beneamata’ incontrerà il Parma e arrivano anche buone notizie dal report ufficiale dell’allenamento dei crociati, che sono in piena emergenza.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, addio in attacco | Destinazione a sorpresa!

Parma-Inter, out anche Cornelius: emergenza in attacco per i crociati

Pare davvero inarrestabile ora l’Inter. Il gruppo sta dimostrando di aver acquisito quella consapevolezza che sembrava mancare ad inizio stagione ed è, al momento, senza dubbio la squadra più in forma in Serie A. Lo scudetto, quindi, comincia a vedere concretamente i colori nerazzurri. Nel frattempo, il campionato arriva alla 25esima giornata, con il turno infrasettimanale. I nerazzurri dovranno vedersela in trasferta con il Parma, nel match in programma giovedì 4 marzo alle ore 20:45.

Arrivano, inoltre, buone notizie dal report dell’allenamento degli avversari. Tramite una nota ufficiale, il club crociato ha comunicato l’assenza di Cornelius, che si è sottoposto ad esami strumentali per verificare l’entità del suo infortunio rimediato nel riscaldamento della partita con lo Spezia. Di seguito il comunicato della società emiliana: “Andreas Cornelius si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, addio eccellente | Ipotesi scambio con la Juve!

Informazioni, poi, anche su altri giocatori: “Lavoro differenziato per Andrea Conti a causa di un sovraccarico muscolare da valutare nei prossimi giorni. Terapie per Gervinho e Joshua Zirkzee“. Il tecnico D’Aversa dovrà rinunciare in vista di questo importante incontro anche al nuovo arrivato Pellè e sono in dubbio Karamoh ed Inglese. Emergenza, quindi, vera e propria in attacco per il Parma. E l’Inter sorride.