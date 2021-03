Il Chelsea mette sul mercato uno dei suoi attaccanti: la Juventus è vigile e può tentare l’operazione del prestito con diritto di riscatto

Da quando è arrivato Thomas Tuchel sulla panchina del Chelsea le gerarchie in campo sono cambiate. Molti calciatori, pupilli di Lampard, hanno perso terreno e non sembrano più indispensabili al progetto e ai piani tecnici del nuovo allenatore. Uno di questi è Tammy Abraham, attaccante inglese classe ’97.

Lo scorso anno, insieme a Mason Mount, Abraham ha incantato in Premier League chiudendo il campionato con 15 gol. Quest’anno ne ha segnati 6 in 20 partite ma la concorrenza di Timo Werner gli ha chiuso un pò gli spazi. Per la società il giovane londinese è sul mercato e l’occasione potrebbe diventare ghiotta per molti club europei, viste le grandi potenzialità del ragazzo.

Calciomercato Juventus, occhi su Abraham | Il Chelsea lo ‘scarica’

Uno dei club in prima linea per Abraham è la Juventus che continua a cercare un centravanti. L’addio di Dybala a fine stagione è sempre più vicino e a Pirlo servirà un attaccante per completare il reparto, anche se Abraham ha caratteristiche molto differenti da quelle dell’argentino. I bianconeri vorrebbero imbastire una trattativa simile a quella che ha portato Tomori al Milan, prestito con diritto di riscatto.

Il prezzo per il riscatto si aggirerebbe intorno ai 35-40 milioni, una cifra alta ma non fuori portata, soprattutto qualora arrivassero incassi considerevoli dalla cessione di Paulo Dybala e altri pezzi forti del club. Il Chelsea apre alla cessione di Tammy Abraham, la palla passa alla Juventus che dovrà trattare con i blues per cercare di arrivare al gioiellino londinese nel mercato estivo, che innalzerebbe il livello del reparto offensivo e darebbe continuità al percorso sui giovani che il club bianconero ha già intrapreso questa estate.