Il Milan potrebbe perdere Calhanoglu in sede di calciomercato: il giocatore avrebbe già un pre-accordo con un club di Premier League

Ottimo risultato del Milan contro la Roma. Questo big match era fondamentale per i rossoneri al fine di dimostrare di essere in ripresa dopo le pesanti sconfitte contro Spezia e, soprattutto, Inter. I rossoneri hanno anche perso il primo posto in classifica, ma all’Olimpico la squadra ha saputo reagire, portando a casa un importantissimo 2-1. Il gruppo, grazie a questa vittoria, si è distaccato ulteriormente dalla Juventus e rimane attaccato alla scia della ‘Beneamata’ schiacciasassi. La società, però, non si accontenta e continua a monitorare possibili interventi sul calciomercato in vista della prossima stagione. Occhio anche al fronte uscite, con un rilevante elemento della rosa che potrebbe dire addio al termine dell’annata.

Calciomercato Milan, accordo tra Calhanoglu e Manchester United

In ripresa la squadra di Pioli. I rossoneri hanno ritrovato la vittoria in campionato nell’importantissimo scontro diretto con la Roma all’Olimpico. Un risultato che regala piena fiducia all’ambiente per quanto riguarda il prosieguo del cammino in questa stagione. Maldini e la società continuano, inoltre, a tenere d’occhio temi legati al calciomercato, dove potrebbero non arrivare buone notizie.

La prossima stagione, molto probabilmente, il club milanese dovrà affrontare la Champions League, oltre a Serie A e Coppa Italia. È possibile, però, debba rinunciare alle prestazioni di un giocatore che fino a questo momento è stato tra gli elementi di punta della rosa. Si tratta di Hakan Calhanoglu, trequartista che potrebbe presto dire addio ai propri compagni. Il turco è in scadenza di contratto a giugno 2021: le trattative per il prolungamento sono iniziate da tempo, ma l’intesa non è stata ancora raggiunta.

Arrivano importanti indiscrezioni dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, inoltre, sull’esistenza di un pre-accordo tra il 27enne ed il Manchester United per arrivare all’Old Trafford la prossima annata. Sembra, quindi, sempre più lontana l’ipotesi di una permanenza di Calhanoglu a Milano, a meno di clamorosi ribaltoni sul fronte rinnovo. Sarebbe un duro colpo per il Milan da un punto di vista tecnico, ma anche economico considerando l’ormai probabile perdita del calciatore, dal valore indiscusso, a parametro zero. Situazione da monitorare, con il trequartista che vede la Premier League.