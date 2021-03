Napoli, caos in allenamento | Gattuso caccia Mario Rui

Proseguono le tensioni in casa Napoli: Gattuso ha fatto terminare anzitempo l’allenamento di Mario Rui, ecco cos’è successo

Il clamoroso 3-3 al Mapei Stadium del Napoli contro il Sassuolo ha alimentato dei malumori che proseguono da mesi. In generale, si respira un’aria pesante nella squadra partenopea, ma anche tra i tifosi, desiderosi di vedere una squadra in grado di lottare per le posizioni di vertice. Invece il Napoli è sesto a -5 dalla Champions League, con uno scontro diretto da recuperare con la Juventus a Torino. Non proprio la più semplice delle gare, per intenderci. Regna il nervosismo, come si è potuto notare dal clamoroso sfogo di Lorenzo Insigne post Sassuolo.

Il Napoli si è poi ritrovato a dover smentire questa notizia, ma il ‘caos’ è stato alimentato da altre novità emerse nelle ultime ore. Come per esempio ciò che è successo in allenamento tra Gennaro Gattuso e Mario Rui, oppure la reazione dello stesso Insigne insieme a Faouzi Ghoulam. Ma andiamo per gradi.

Napoli, Mario Rui ‘cacciato’ da Gattuso: discorso di Insigne e Ghoulam

Mario Rui è un terzino sinistro dal carattere molto focoso: spesso prende gialli inutili durante la partita e nelle ultime settimane è stato messo in panchina da Gattuso, in favore, nell’ordine, di: Elmas, Ghoulam, Hysaj. E ieri è successo ciò che è già è capitato lo scorso novembre. A pochi giorni da un Napoli-Bologna delicatissimo, Gattuso ha sostanzialmente cacciato Mario Rui dall’allenamento, colpevole di un atteggiamento che non è piaciuto al tecnico partenopeo. Già poco prima della sfida d’andata proprio coi rossoblu era stato mandato anzitempo sotto la doccia prima che l’allenamento terminasse.

A questo, si aggiungono i fatti nel post-partita di Sassuolo-Napoli. Insigne si è sfogato urlando: “Squadra di m…“. E ha preso a calci ogni cosa che gli capitasse davanti. C’è stato infatti un confronto serratissimo tra il capitano dei partenopei e il resto della squadra: il 24 del Napoli ha spronato i suoi compagni a fare meglio e a riflettere sugli errori commessi nelle ultime partite, tra cui i tanti commessi contro i neroverdi. In suo soccorso, è arrivato Faouzi Ghoulam, presente nella rosa dal gennaio 2014. Insieme hanno invitato i compagni a riflettere sui risultati e sulla squadra, costruita per andare in Champions e che oggi è fuori da ogni Coppa e lontana dall’obiettivo stagionale.