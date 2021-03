Rivoluzione Juventus: Pirlo traballa e si pensa al sostituto, tra i papabili Ten Hag. Con lui anche Gravenberch, con assist di Raiola

La panchina di Andrea Pirlo scotta. Parecchio. Gli ultimi risultati del tecnico bresciano della Juventus non convincono la dirigenza, che durante il calciomercato estivo potrebbe pensare seriamente di sostituire il campione del mondo del 2006. Tra i papabili, anche l’allenatore dell’Ajax Erik Ten Hag, che potrebbe portare con sé il centrale Ryan Gravenberch. Certo, ci potrebbe essere dei problemi. Ma niente paura: ci pensa Raiola.

Calciomercato Juventus, Ten Hag per il post-Pirlo | Gravenberch con lui

Il pareggio a Verona, la sconfitta a Oporto e a Napoli: questi gli ultimi tre dei quattro risultati della Juventus, che è in crisi proprio come il suo allenatore, Andrea Pirlo, mai così in bilico sulla panchina.

E se le cose non dovessero migliorare o, peggio, se il progetto dovesse fallire, un cambio non solo sarebbe utile, ma si renderebbe necessario. Tra i nomi caldi per il dopo Pirlo, nella testa di Andrea Agnelli c’è anche quello del tecnico olandese dell’Ajax Erik Ten Hag, che con i suoi è da parecchi anni che sta facendo molto bene. Ad assicurarlo anche lo stesso difensore centrale della Juventus Matthijs de Ligt, arrivato nell’estate del 2019 proprio dalla squadra biancorossa per più di 85 milioni di euro.

Assieme all’allenatore potrebbe arrivare anche un rinforzo a centrocampo: Ryan Gravenberch. Il centrale, seguito dal sempre presente Mino Raiola, è valutato 30 milioni di euro dall’Ajax, con la Juventus che però mette sul piatto al massimo 20-22 milioni per strapparlo alla concorrenza e portarlo a Torino.

Il procuratore, però, in buoni rapporti con i bianconeri, potrebbe sbloccare la situazione e facilitare l’approdo alla Juventus del calciatore olandese, classe 2000, che solo quest’anno ha segnato tre gol e fatto quattro assist tra Eredivisie e Champions League, prima che l’Ajax retrocedesse in Europa League a causa del terzo posto nel difficile girone con Liverpool, Atalanta e Midtjylland.