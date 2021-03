La Juventus continua a pensare a colpi in ottica futura per anticipare le altre big d’Europa: all in sul giovane considerato il ‘nuovo Henry’

Non solo presente, ma la Juventus continua a programmare i possibili colpi in vista della prossima stagione. Il club bianconero vorrebbe anticipare le altre big d’Europa con idee interessanti vista l’agguerrita concorrenza dei top club. La dirigenza torinese vuole essere sempre protagonista anche per quanto riguarda giovani interessanti in circolazione: un lavoro certosino con una fitta rete di osservatori per arrivare prima degli altri sugli acquisti da mettere a segno.

Calciomercato Juventus, Abdallah Sima nel mirino

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” la Juventus sarebbe sulle tracce del giocatore dello Slavia Praga, che è considerato il ‘nuovo Henry‘. In estate potrebbe dire addio visto che in questa stagione ha messo a segno 15 gol complessivamente tra campionato ed Europa League. Un giocatore promettente, classe 2001, pronto ad essere protagonista anche nel calcio che conta: anche Everton e PSG avrebbero chiesto informazioni su di lui.

La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro con il contratto in scadenza nel 2023: un’idea suggestiva in ottica futura con la Juventus che avrebbe intenzione di anticipare le altre big d’Europa. Il giovane centravanti senegalese si è messo in luce soprattutto grazie alla competizione europea, durante la quale ha trovato per ben quattro volte la via della rete con un assist vincente. Per l’assalto o meno da parte del PSG tutto dipenderà dal futuro di Moise Kean, attualmente in prestito dall’Everton: la situazione è ingarbugliata intorno all’attaccante italiano.

Il lavoro della Juventus parte da lontano con una rete fitta di osservatori che lavorano senza sosta per il club bianconero: un’unità d’intenti fuori dal comune e, proprio quest’aspetto, a poter fare la differenza anche in ottica futura mettendo nel mirino giovani interessanti del panorama europeo.