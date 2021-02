La Juventus continua a pensare al futuro per rinforzare la rosa bianconera: ancora una delusione per Andrea Pirlo, addio con scambio

Ancora un risultato da dimenticare per la Juventus targata Andrea Pirlo. Finisce in perfetta parità la sfida contro l’Hellas Verona con le reti di Cristiano Ronaldo e Barak. Un febbraio da dimenticare per lo stesso allenatore bresciano con le due sconfitte contro Napoli e Porto in Champions League. Anche a causa di numerosi forfait, lo stesso tecnico della compagine bianconera non sta riuscendo a trovare la giusta quadratura del cerchio. Ancora un errore sul gol del centrocampista di Juric, che è riuscito a sorprendere alle spalle il terzino brasiliano, Alex Sandro, che non sta attraversando un ottimo momento di forma.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro verso la cessione: idea di scambio

Una prestazione deludente per Alex Sandro, che potrebbe anche pensare all’addio in estate. E così l’idea suggestiva della Juventus sarebbe quella di un possibile scambio con il Barcellona dopo gli ottimi rapporti visto l’affare Pjanic-Arthur. Sono soltanto ipotesi per rinforzare la squadra con calciatori di assoluto valore, in grado di far compiere alla stessa squadra bianconero il salto di qualità tanto invocato dall’ambiente. L’obiettivo resta la conquista della Champions League, che quasi sicuramente sarà rimandato.

Così potrebbe arrivare uno scambio con il terzino spagnolo, Jordi Alba, che è tornato a mettere in mostra tutto il suo talento: entrambi i giocatori sono valutati intorno ai 25 milioni di euro. Nell’ultima stagione il giocatore blaugrana ha collezionato 33 presenze complessive con quattro gol e dieci assist vincenti. L’asse Torino-Barcellona è sempre molto caldo per pensare a qualche nuova operazione di calciomercato.

Al momento non ci sarebbe contatti ufficiali, ma soltanto ipotesi di calciomercato in vista della prossima stagione. La Juventus è sempre molto attiva per pensare a nuovi colpi interessanti per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore.