Calciomercato, Juventus su Kessie e non solo | Doppio affare in Serie A

La Juventus inizia a programmare la prossima stagione e il calciomercato. I bianconeri vanno a caccia di due nomi decisamente importanti in Serie A

La Juventus non sta vivendo un gran periodo di forma. I risultati dei bianconeri sono fin troppo altalenanti e hanno portato a un altro pareggio contro il Verona nell’ultimo turno di Serie A. La Vecchia Signora è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, ma dovrà prestare grande attenzione anche alle dinamiche sul calciomercato nel prossimo futuro. La dirigenza prepara, infatti, una vera e propria rivoluzione che potrebbe riguardare in primis il centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus, occhi su Pellegrini e Kessié: possibile il doppio colpo

Nell’ultimo periodo sono piombate forti accuse sul centrocampo della Juventus. Effettivamente le prestazioni di alcuni singoli non sono state per nulla convincenti nelle ultime uscite, tanto da lasciar pensare a una possibile rivoluzione la prossima estate. In tal senso, occhio ai nomi provenienti dalle maggiori big di Serie A.

Piace molto Franck Kessié, mediano che si sta mettendo in grande evidenza con la maglia del Milan in questa stagione. Attenzione, però, anche a Lorenzo Pellegrini della Roma, in grado di fornire qualità e un gran numero di assist. La Juventus è pronta a tentare il doppio colpo: l’ivoriano costerebbe circa 37-38 milioni di euro, mentre per Pellegrini bisogna considerare la clausola da 30 milioni. Due acquisti che, se confermati, potrebbe destabilizzare l’intera Serie A e rivoluzionare in toto il centrocampo della Juventus: vedremo se Paratici riuscirà a completare entrambe le operazioni.