Il pareggio maturato dalla Juventus a Verona lascia strascichi importanti: tanti i dubbi sui giocatori in rosa e sull’operato di Andrea Pirlo

Una Juventus poco brillante e a corto di idee non va oltre l’1-1 con il Verona nell’anticipo della 24^ giornata di Serie A. Dopo un primo tempo concluso a reti inviolate, il – solito – gol di Cristiano Ronaldo sembrava aver messo le cose in ordine, ma Barak ha trovato il guizzo per colpire, lasciando i bianconeri tra dubbi ed incertezze tecniche e tattiche.

Juventus, Pirlo ha responsabilità importanti

La Juventus è arrivata al ‘Bentegodi’ con le ossa rotta, priva di tanti titolari assenti per squalifica o infortuni, ma la classifica non lascia scampo a scusanti. I bianconeri sono terzi in classifica, a -7 dall’Inter capolista: il divario con il primo posto sembra insanabile, anche perché l’undici di Pirlo fatica a trovare continuità. Una sola vittoria nelle ultime tre partite, un dato che dalle parti di Torino faticano a digerire.

La partita di Verona offre tanti alibi a mister Pirlo, come afferma Matteo Caronni su Twitter: “L’allenatore ha responsabilità importanti, ma non nel pareggio del ‘Bentegodi‘, afferma il giornalista di Top Calcio 24, che aggiunge: “La pochezza tecnica di alcuni elementi è sconfortante, unita all’emergenza infortuni diventa letale“.

La pochezza tecnica di alcuni elementi è sconfortante, unita all’emergenza infortuni diventa letale. #Pirlo ha responsabilità importanti, ma non stasera. Il campionato è finito, ma la stagione NO. La Coppa Italia e il #Porto per darle dignità#VeronaJuve — Matteo Caronni (@MCaronni) February 27, 2021

Juventus, addio scudetto: ma la stagione non è finita

Analisi condivisibile, soprattutto per quanto poco costruito in attacco dalla Juventus: a deludere maggiormente – contro il Verona – è stato il centrocampo, che ha collezionato nei suoi interpreti voti insufficienti sia in fase di interdizione che di impostazione. Il divario con l’Inter, come detto, si fa importante, quasi incolmabile, secondo Caronni: “Il campionato è finito, ma la stagione NO“, scrive sempre su Twitter.

La Juventus può – e deve – rialzare la testa nelle coppe: alzare al cielo la Coppa Italia e rimontare il Porto nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League – si riparte dal 2-1 dell’andata a favore dei lusitani – possono dare dignità ad una stagione che sin qui ha poco da ricordare e da elogiare.