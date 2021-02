Anche Lucas Vazquez, come James Rodriguez, potrebbe lasciare il Real Madrid a parametro zero per l’Everton, ma attenti a Juve e Milan

Una vita al Real Madrid tra cantera e la squadra B a volte non bastano, ne sa qualcosa Lucas Vazquez. L’ala destra spagnola, a quanto riferisce il portale DonBalon, ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo presentate dal club di Florentino Perez. Intanto il tempo stringe e la possibilità di vederlo andare via a parametro zero, come James Rodriguez, è sempre più concreta. Come il colombiano, anche il ventinovenne potrebbe lasciare la Spagna per trasferirsi nella prossima finestra di calciomercato all’Everton di Carlo Ancelotti. Ma non è detta ancora l’ultima parola.

Calciomercato, Lucas Vazquez vola all’Everton | Non rinnova con il Real Madrid

Il giorno prima del suo trentesimo compleanno, che cade proprio il primo luglio, scade il contratto che Lucas Vazquez ha siglato con il Real Madrid, a cui ha praticamente dedicato tutta la sua vita calcistica, tranne quel piccolo periodo all’Espanyol. Al momento, lo spagnolo, però, non ha nessuna intenzione di rinnovarlo, ma vorrebbe lasciare i Blancos con un pugno di mosche in mano.

E dalla Spagna non hanno dubbi: l’ala destra merengues che, a differenza di James Rodriguez, ha sempre avuto un buon rapporto con l’allenatore francese Zinedine Zidane, a luglio andrà via destinazione Liverpool, nella fattispecie Everton. Lì ritroverà il colombiano e il suo vecchio allenatore Carlo Ancelotti, che tanto bene sta facendo con gli inglese.

A proposito di James Rodriguez, le analogie con la sua situazione sono tante, e magari è stato proprio il suo coetaneo a convincerlo a dire addio a Madrid. Lasciato partire praticamente gratis, nonostante gli ottanta milioni di euro sborsati al Monaco solo nel 2017, il colombiano si è trovato davvero bene all’Everton, tanto da aver ritrovato quello spirito e quella lucidità che invece in terra spagnola sembrava aver perso. Che sia merito della cura dell’italiano non si sa, ma probabilmente potrebbe fare bene anche a Lucas Vazquez, che in stagione ha segnato solo due gol.

Per quanto riguarda Juventus e Milan, forse rimarranno a guardare, ma non è detto.