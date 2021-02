Il campioncino del Borussia Dortmund, Erling Haaland, fissa il suo futuro ingaggio e avverte le big d’Europa

Il re del prossimo calciomercato estivo detta le sue condizioni. Erling Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund, potrebbe lasciare la Germania già per la prossima stagione, ma vuole essere lui a decidere quanto percepirà di stipendio.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, salta la panchina | Accordo con il sostituto

Calciomercato, Haaland fissa il suo prezzo | Le cifre

Venticinque gol in venticinque partite in stagione, ventun anni a luglio, un contratto in scadenza nel 2024, e una clausola rescissoria, che parte però solo l’anno prossimo, da 68 milioni di sterline: questi sono i numeri che riguardano il campioncino norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Il miglior prospetto, assieme a Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, del calcio internazionale. A parlare sono le prestazioni, non solo i freddi numeri. Ma a quelli ci si deve rifare, specie perché la corte sfrenata che tutte le big d’Europa stanno riservando a Haaland, ha fatto mettere qualche puntino sulle i all’attaccante norvegese.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, ‘missione’ a Manchester | Dybala sul piatto

Assistito dall’onnipresente Mino Raiola, anche agente di Paul Pogba e Mario Balotelli, il talento nato a Leeds, secondo quanto riferisce il portale inglese Daily Star, ha già fissato il suo ingaggio qualora dovesse lasciare il Dortmund.

Oltre ai 100 milioni di euro che servirebbero per portarlo altrove – presumibilmente tra Inghilterra e Spagna, dato che le maggiori interessate sono le due squadre di Manchester (City e United), Chelsea e Real Madrid -, se non si dovesse aspettare il 2022, in cui parte appunto la clausola rescissoria, i club dovrebbero fare un investimento anche per ciò che riguarda il suo stipendio. Haaland vorrebbe, infatti, 78 milioni di sterline per cinque anni, circa 90 milioni di euro, pari quindi a circa 18 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, con l’allenatore arriva anche il big | Le ultime

Al momento, la punta centrale percepisce 8 milioni di euro di ingaggio dal Borussia, che non si trova in un momento finanziario stupendo, tanto che sta realmente valutando l’idea di privarsi di una delle sue punte di diamante per poter far rifiatare, almeno in parte, i propri conti, magari cercando di investire in qualcosa di meno remunerativo, ma comunque efficace, sul calciomercato estivo. Come si dice? Morto un Papa se ne fa un altro.