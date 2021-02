Il cambio in panchina e l’arrivo di Sampaoli all’Olympique Marsiglia potrebbe strappare un’importante pedina all’Inter

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it proprio qui, l’Olympique Marsiglia ha finalmente trovato un sostituto all’altezza in panchina dopo le dimissioni del portoghese André Villas Boas. Il papabile numero uno è l’ex tecnico della Nazionale cilena e dell’Albiceleste, Jorge Sampaoli. Assieme a lui, però, nella finestra estiva di calciomercato, potrebbe arrivare anche una sua vecchia conoscenza: il centrocampista centrale dell’Inter Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, con Sampaoli arriva Vidal | Il sogno dell’Olympique Marsiglia

Con il recupero in pianta stabile di Christian Eriksen da parte dell’allenatore Antonio Conte, il ruolo di Arturo Vidal, pupillo dai tempi della Juventus del mister nerazzurro, è stato decisamente ridimensionato. Oltre a questo, però, sulla conferma del cileno pesano anche i risultati: finora l’ex Bayern Monaco e Barcellona ha segnato con la maglia dell’Inter soltanto quattro gol. Un po’ pochi rispetto all’investimento fatto, in termini di ingaggio si intende.

Vidal, infatti, è arrivato a parametro zero nella penultima finestra di calciomercato dai blaugrana, che comunque dovrebbero ricevere almeno un milione di euro se l’Inter riuscisse a portare a casa il titolo di campione d’Italia.

Per questo motivo, la sua seconda avventura nel Belpaese potrebbe concludersi presto. Infatti, con l’arrivo sulla panchina dell’Olympique Marsiglia del suo ex commissario tecnico in nazionale, Jorge Sampaoli, il cileno potrebbe volare direttamente in Francia.

C’è un problema, però. Il contratto di Vidal è in scadenza nel giugno del 2022, e il prezzo del suo cartellino è finora fissato a circa 8 milioni di euro. Ma a pesare è soprattutto il suo ingaggio: con 7,8 milioni lordi (e sei milioni netti a fronte degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita), lo stipendio del trentatreenne nato a Santiago del Cile potrebbe essere un ostacolo non da poco per i francesi, che comunque un occhio sul centrocampista dell’Inter lo hanno messo di sicuro.