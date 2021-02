Ibrahimovic a Sanremo, che attacco al Milan | "Club succube di lui"

Attacco per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic visto l’imminente inizio del festival di Sanremo: lo svedese sarà all’Ariston

Ha fatto -e sta facendo ancora- discutere la scelta di vedere Zlatan Ibrahimovic sul palco di Sanremo, per il festival della canzone italiana. Il Milan viene da una sconfitta molto pesante subita nel derby contro l’Inter ieri, uno 0-3 pesante da digerire. La settimana rossonera è stata abbastanza burrascosa, con il 2-0 contro lo Spezia e un 2-2 -in realtà, non un cattivo risultato- in Europa League. Ed è inevitabile che in un momento tanto duro, nascano degli interrogativi sul motivo per cui Ibra vada all’Ariston.

A tal proposito, il giornalista Paolo Bargiggia sul suo sito ‘PaoloBargiggia.it‘, ha voluto esprimere la sua opinione. Un’analisi molto dura, anche perché lo svedese è un punto di riferimento del Milan, ma il club è più importante di ogni altra cosa.

Milan, Ibrahimovic a Sanremo: arriva l’attacco

Di seguito, ecco quanto scritto da Bargiggia sul suo sito: “Permettere a Ibra di andare a Sanremo, dimostra tutta la pochezza della società. Scredita l’ambiente rossonero, crea un precedente pericoloso e stabilisce gerarchie nefaste. Considerando gli ultimi risultati, un leader non può lasciare la prima linea“. Continua poi il giornalista: “Se andrà sul palco dell’Ariston, avremo un’amara certezza: si tratta di un ex calciatore ormai pronto per il passaggio allo show business”.

Ibrahimovic sarà dunque una settimana a Sanremo: “Il palco su cui si deve vedere è quello verde del campo da calcio, non quello del festival della canzone italiana. Sarà un caso, ma dopo lo scontro con Lukaku, a La Spezia e con l’Inter è calato, e in Coppa era in panchina. Che abbia la testa già a Sanremo?“.