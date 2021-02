L’Inter continua a vincere sul campo ma restano i problemi societari: ecco cosa serve per salvare la stagione dei nerazzurri

È un momento magico quello che sta vivendo l’Inter, che vuole chiudere al meglio questa stagione e sta ottenendo risultati importanti in Serie A che possono dare un grande segnale per gli ultimi tre mesi. Dopo aver fallito sia in Champions League che in Coppa Italia, i nerazzurri non hanno più intenzione di ripetere gli stessi passi falsi del passato e sono pronti a dare il massimo sull’unica competizione che è rimasta.

I due successi nelle difficili sfide contro Lazio e Milan lanciano la compagine nerazzurra verso una prima fuga, visto che ora il vantaggio dalla seconda in classifica è di quattro punti. Più distante la Juventus, attualmente a -11 ma con due partite ancora da giocare. Mai come quest’anno la compagine allenata da Antonio Conte può sperare nella conquista di un nuovo trofeo ma per farlo dovrà continuare a dare continuità ai risultati negli ultimi tre mesi che restano.

Inter, Zhang vorrebbe restare: servono circa 200 milioni di euro per finire la stagione

Mentre la squadra lavora sul campo per provare a rialzarsi in maniera definitiva, si vivono momenti delicati a livello societario e ci sarebbero delle novità in tal senso. Secondo quanto riportato dalla ‘Repubblica’, infatti, il presidente Zhang avrebbe pensato nelle scorse ore di fare un breve salto a Milano per il derby contro i rossoneri, viaggio che alla fine non è stato più fatto.

Dal quotidiano sopracitato fanno sapere inoltre che il presidente vorrebbe trattenere l’Inter ma al momento appare difficile. Per salvare l’annata infatti servirebbero circa 200 milioni di euro, altrimenti sarà un’impresa ardua arrivare a fine stagione. E la vittoria dello scudetto non dovrebbe bastare, visto che entrerebbero nelle casse societarie all’incirca 50 milioni di euro tra premi e diritti tv.

Sul campo dunque è un momento straordinario quello dell’Inter, mentre dall’esterno non si riesce ancora a trovare una soluzione per risanare i debiti e portare a termine l’attuale stagione.