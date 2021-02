Calciomercato Milan, i rossoneri si iscrivono alla corsa per un attaccante dalla Premier League: è sfida alla Juventus

Anche con un rendimento un po’ in calando rispetto alla prima parte della stagione, l’annata del Milan rimane notevole. Rossoneri che domenica proveranno a riconquistare il primato in classifica nel derby contro l’Inter e che ad ogni modo stanno andando oltre le migliori aspettative. La formazione di Pioli, dovesse riuscire a confermarsi nel finale di stagione, andrebbe verso un ritorno in Champions League atteso ormai da ben otto anni. E gli acquisti effettuati nelle ultime sessioni di mercato hanno messo le basi per un brillante futuro, con giocatori giovani e di prospettiva, che possono costituire l’ossatura per gli anni a venire. L’intenzione della dirigenza è continuare sulla stessa falsariga e Maldini continua a scrutare il mercato alla ricerca di occasioni importanti. Per l’attacco in particolare, spunta un nuovo possibile rinforzo futuribile, per il quale si prepara un vero e proprio duello con la Juventus.

Calciomercato Milan, il bomber del futuro è in Inghilterra: sfida alla Juventus

Secondo il portale iberico ‘Fichajes.net’, infatti, si inseriscono anche i rossoneri su Folarin Balogun, promettente attaccante dell’Arsenal. Nato a New York ma con la cittadinanza inglese, classe 2001, è stato convocato ripetutamente in prima squadra con i ‘Gunners’, esordendo anche in Europa League ad ottobre, ma la sua situazione contrattuale lo mette a rischio nell’ottica del club londinese. Infatti, il suo contratto scadrà a fine stagione e potrebbe essere un profilo davvero appetibile. Investire su di lui, autore di 7 reti e due assist in 14 gare nel campionato riserve inglese e di 3 reti in 7 presenze con la prima squadra, sembra davvero una buona idea.

Come anticipato da Calciomercatoweb.it, anche la Juventus ha messo gli occhi su Balogun. Anche i bianconeri cercano un attaccante di prospettiva da regalare a Pirlo per la prossima stagione. Tuttavia entrambe le compagini nostrane dovranno fare attenzione alla concorrenza, che non manca. Sia il Lipsia che il Manchester United hanno preso informazioni.