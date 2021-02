Nella prossima sessione di calciomercato Juventus ed Inter potrebbero sfidarsi: il calciatore chiede la cessione

La Juventus ed il Milan continuano a sfidarsi per lo scudetto. Nell’ultima giornata di campionato entrambe le squadre sono cadute sotto i colpi di Spezia e Napoli, con l’Inter che ne ha approfittato salendo in vetta alla classifica. Tra oggi e domani le due squadre saranno inoltre impegnate in Europa. Infatti, la Juventus questa sera affronterà il Porto nell’andata degli ottavi di Champions League, mentre il Milan domani affronterà lo Stella Rossa nei sedicesimi di Europa League.

Tra le due società la sfida potrebbe esserci anche fuori dal campo, in chiave calciomercato. Infatti un calciatore di un top club europeo sembrerebbe deciso a chiedere la cessione al proprio club, con Juventus e Milan pronte a darsi battaglia per assicurarselo.

Calciomercato, van de Beek chiede la cessione: Juventus e Milan si sfidano per il colpo dal Manchester United

Al Manchester United l’arrivo di Donny van de Beek dall’Ajax è stato accolto con grande entusiasmo nella scorsa estate. Infatti il centrocampista olandese era, ed è, uno dei calciatori più interessanti e promettenti del panorama europeo, ma fino ad ora il suo impatto con la Premier League non è stato dei migliori.

Infatti fino ad ora con la maglia dei ‘Red Devils’ ha collezionato 26 presenze tra campionato e coppe, di cui solamente 11 da titolare, con un solo gol ed un assist messi a segno. Dunque il calciatore olandese sembrerebbe non essersi ambientato in Inghilterra, e sarebbe pronto a lasciare lo United. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Indykaila News’, van de Beek chiedera al Manchester di essere ceduto, probabilmente in prestito. Le destinazioni a lui preferite sarebbero la Germania e l’Italia, così sulle sue tracce potrebbero esserci sia la Juventus che il Milan. Infatti il centrocampista olandese sarebbe un ottimo rinforzo per i due club, che aggiungerebbe sicuramente qualità e forza fisica, oltre ad essere comunque un profilo giovane e corteggiato in tutta Europa.