Con il contratto in scadenza, il bomber decide di parlare chiaro sul proprio futuro: Juventus, Inter e Milan sperano

Il calciomercato estivo potrebbe riservare molte occasioni a parametro zero per i top club italiani e non solo. Infatti sono diversi i calciatori che a giugno vedranno scadere il proprio contratto con il club d’appartenenza e che fino ad ora ancora non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo.

Uno di questi è il bomber del Manchester City, Sergio Aguero, che in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi particolare spazio in campo a causa di diversi infortuni, e che a fine stagione potrebbe lasciare i ‘Citizens’ a parametro zero. Sulle sue tracce da tempo ci sono Juventus, Inter e Milan, che osservano con attenzione la situazione, sperando di acquistare l’attaccante a parametro zero. Così l’argentino rompe il silenzio e comunica la sua scelta per il futuro.

Calciomercato, Aguero svela il futuro: Juventus, Inter e Milan sperano, ma occhio al Barcellona

In estate i top club europei potrebbero sfidarsi per il bomber del Manchester City, Sergio Aguero, che è in scadenza di contratto con i ‘Citizens’. Tra le pretendenti ci sono anche Juventus, Inter e Milan, che sperano nel colpaccio a parametro zero per la prossima stagione. Nel frattempo il bomber argentino sceglie di rompere il silenzio e parlare del proprio futuro.

Infatti in un’intervista con lo youtuber ‘Inai Llanos’, l’attaccante argentino ha rivelato: “Il mio contratto termina a fine stagione ma ancora non ho deciso cosa fare. Per ora voglio giocare fino a fine stagione, poi vedremo”. Parole che ovviamente fanno sperare i top club italiani, che però dovranno vedersi in particolare dalla concorrenza del Barcellona, che continua ad osservare la situazione con forte interesse. Infine Aguero parla anche del proprio allenatore, Pep Guardiola, affermando: “Lui è molto preciso, ha migliorato il calcio e molti club di Premier League provano ad imitare il suo stile. È molto forte”. Il bomber argentino sarebbe un grande colpo in attacco per le italiane, anche se al momento gli infortuni ne hanno pregiudicato la stagione.