La Juventus ha individuato l’attaccante del futuro dall’Arsenal e vuole bruciare sul tempo la concorrenza

La Juventus studia le strategie di mercato per la prossima stagione e certamente nei piani della società c’è la necessità di acquistare un attaccante, uno che possa fare le veci di Ronaldo e chissà, magari prenderne le eredità in futuro. I bianconeri vorrebbero puntare su un profilo giovane e di talento per inserirlo in un progetto a lungo termine.

La Juventus sta seguendo diversi profili ma quello che più li ha attirati è Folarin Balogun, come riportato da ‘Don Balon’: attaccante nativo di New York ma con cittadinanza inglese classe 2001. E’ un giovanissimo talento dell’Arsenal e il suo percorso è iniziato proprio nelle giovanili dei gunners, fino all’approdo in prima squadra il 29 ottobre 2020 nel palcoscenico dell’Europa League. A 19 anni si è già guadagnato la fascia da capitano dell’Inghilterra Under-23 e quest’anno si è messo in mostra con il club londinese proprio in Europa League, siglando 2 gol in 4 partite.

Calciomercato Juventus, colpo dall’Arsenal | Balogun a zero

Il suo contratto con l’Arsenal termina quest’estate e questo potrebbe fa si che la Juventus affondi il colpo, bruciando la concorrenza, proprio perché il talento di Balogun ha attirato l’attenzione di molti club europei tra cui Lipsia e Manchester United. Andrea Pirlo spinge per portare a termine un affare che potrebbe rivelarsi straordinario in ottica futura. Lo stesso Cristiano Ronaldo troverebbe un altro partner con cui lavorare, nonostante si sia vista una grande intesa tra lui e Alvaro Morata che ha perfettamente colmato il vuoto lasciato da Gonzalo Higuain in quel ruolo.

Dopo essersi mostrato al calcio inglese come uno dei prospetti più talentuosi del calcio moderno, Folarin Balogun è pronto a dare una svolta significativa alla sua carriera, approdando in Italia. L’upgrade alla Juventus potrebbe definitivamente consacrarlo e renderlo un pezzo pregiato nella rosa di Andrea Pirlo che ha bisogno di un centravanti di questo tipo, rapido e che attacchi la profondità. La società sta gettando le basi per portare a termine l’operazione, presto potrebbe arrivare la fumata bianca.