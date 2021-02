Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, è pronto per svaligiare la Serie A: vuole Rabiot della Juventus e Mancini della Roma

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, è pronto per il calciomercato estivo. Per rafforzare la sua squadra, l’ex tecnico di Milan e Napoli sta guardando proprio alla Serie A, e nello specifico a Juventus e Roma. L’emiliano vorrebbe portare a Liverpool Adrien Rabiot e Gianluca Mancini.

Calciomercato, Ancelotti vuole Rabiot e Mancini | I dettagli

Tre punti dietro gli eterni rivali del Liverpool, ma con una partita in meno disputata, gli uomini di Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, sono settimi in Premier League. Per continuare a sognare in grande, però, serve qualche innesto nel calciomercato, proprio per questo il tecnico, uno degli ultimi italiani a vincere la Champions League da allenatore, ha buttato un occhio in Serie A.

Tra i tanti prospetti presenti nel nostro massimo campionato, l’ex centrocampista di Roma e Milan ha proposto alla sua dirigenza Adrien Rabiot della Juventus e il giallorosso Gianluca Mancini. Entrambi sono valutati 30 milioni di euro dalle rispettive squadre, quindi sono operazioni fattibili per il club di Liverpool.

Intanto vediamo un po’ di numeri. Rabiot, una vita passata al Paris Saint-Germain prima di arrivare alla Juventus a parametro zero nell’estate del 2019, ha esordito in Ligue 1 proprio con Ancelotti. Era il 2012-2013, e il mediano francese aveva appena diciassette anni. Ora, che di anni ne ha venticinque (ventisei ad aprile), il campione del mondo del 2018 ha messo su un po’ di esperienza. E il suo vecchio allenatore vorrebbe riportarlo alla sua corte.

Gianluca Mancini, difensore centrale goleador, ha invece ventiquattro anni (venticinque ad aprile, anche lui). Il suo esordio in Serie A è arrivato con l’Atalanta a 21 anni. È sbarcato a Roma nel 2019, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Solo questa stagione, ha segnato tre gol e fornito un assist, in diciannove presenze in campionato. Non male per un centrale difensivo, che in realtà è nato come centrocampista. Anche per lui potrebbe esserci un futuro tinto di blu, e un approdo in Premier League. Anche se pure l’Inter ha messo gli occhi su di lui.