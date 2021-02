L’Inter studia nuovi colpi di calciomercato e pensa allo scambio in Serie A: possibile affare con il Milan

È una stagione particolare quella dell’Inter, che dopo aver vissuto diversi alti e bassi in questi mesi vuole rialzarsi definitivamente per dire la sua in campionato. I nerazzurri hanno fallito gli obiettivi nelle competizioni internazionali e per questo devono dare il massimo in quelle nazionali per provare a raddrizzare in maniera definitiva la stagione.

In Coppa Italia c’è da ribaltare la sconfitta rimediata nell’andata della semifinale contro la Juventus per 1-2, il ritorno si giocherà martedì. In campionato invece continua il testa a testa con il Milan e con la Juventus subito alle sue spalle.

Calciomercato Inter, affare con il Milan: idea di scambio Sensi-Rebic

L’Inter intanto continua a monitorare il calciomercato e dopo aver fatto poco o nulla a gennaio, studia le mosse da attuare direttamente nel mese di giugno. La società potrebbe apportare dei cambiamenti anche attraverso degli scambi per non spendere nulla e una nuova idea potrebbe riguardare proprio il Milan.

I nerazzurri infatti sarebbero intenzionati a sacrificare Stefano Sensi per un nuovo colpo in attacco. Il centrocampista centrale potrebbe essere proposto ai rossoneri per arrivare ad Ante Rebic. Entrambi i calciatori hanno una valutazione intorno ai 35 milioni di euro per questo si può pensare a uno scambio alla pari.

Sensi non ha avuto tanto spazio in questi mesi per via dei troppi infortuni ma le sue qualità sono fuori da ogni dubbio.