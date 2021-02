La Juventus pensa alla squadra per la prossima stagione e mette nel mirino un nuovo terzino sinistro: possibile scambio di cartellini con Douglas Costa

La Juventus è tornata in corsa per la lotta scudetto e la dirigenza è già a lavoro per i colpi di mercato della prossima estate. La squadra bianconera è chiamata a colmare alcune lacune nella rosa di mister Pirlo, e tra i reparti da rinforzare c’è la fascia sinistra. Il club vuole un nuovo terzino, e il rinforzo potrebbe arrivare dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa in Premier per un terzino

La Juventus segue infatti con attenzione la situazione legata ad Alex Telles, terzino sinistro del Manchester United. Il brasiliano, classe 1992, è arrivato la scorsa stagione dal Porto, ma non sta rendendo come ci si immaginava. Protagonista sin qui di appena sette presenze e due assist in Premier League, il giocatore è chiuso da Luke Shaw e Brandon Williams, preferiti da mister Solskjær.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, la panchina scotta | De Laurentiis ha deciso

Il giocatore è scontento e medita l’addio. Il terzino si aspettava un impiego diverso dopo gli anni da protagonista vissuti al Porto. Il Manchester United non vorrebbe privarsi della sua esperienza, ma senza un posto garantito potrebbe dover cedere alle volontà del ragazzo. Tra le ipotesi c’è un ritorno al Porto, ma non solo. Alex Telles potrebbe approdare alla Juventus, in un’operazione che coinvolge anche Douglas Costa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il post Buffon | Idea in Serie A

L’idea è quella di uno scambio quasi alla pari tra Juventus e Manchester United che coinvolga Alex Telles e Douglas Costa: il terzino è valutato 35 milioni di euro, ma l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 20-22, con i bianconeri che garantirebbero anche un corrispettivo economico agli inglesi. Telles tornerebbe così in Serie A dopo la parentesi all’Inter nella stagione 2015/16 chiusa con 22 presenze ed un assist.