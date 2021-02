L’Inter deve risolvere i problemi finanziari per poter tornare protagonista nel mercato: il giornalista Fabio Ravezzani rivela le possibili strategie

L’Inter ha dovuto cedere il passo ad alcune trattative importanti nel mercato di gennaio. La società – frenata dai problemi finanziari – non ha potuto soddisfare tutte le richieste di mister Conte. Su tutte l’arrivo di una quarta punta, con lo scambio Dzeko-Sanchez vanificato per l’esoso stipendio del bosniaco. I nerazzurri potrebbero dover ricorrere a seri cambi per risanare la situazione, con Suning che pensa anche alla cessione della società.

Calciomercato Inter, le rivelazioni di Ravezzani

La proprietà nerazzurra sarà costretta a cedere alcuni dei suoi big per rimettere in pari la bilancia del club. È questa l’idea fatta propria da Fabio Ravezzani. Il giornalista ha espresso il suo pensiero in un tweet: “Purtroppo pare che la situazione finanziaria dell’Inter dopo la due diligence risulti peggiore rispetto a ogni previsione. Questo obbligherà Suning a vendere in tempi brevi e soprattutto ad accettare offerte pesantemente al ribasso. Ma il futuro del club non è in discussione“.

L’Inter potrebbe ricorrere ai fondi, ma Ravezzani – sempre tramite Twitter – avvisa: “Quello che sfugge a molti (colleghi compresi) è che un fondo risponde esclusivamente a logiche finanziarie. Quando compra un club vuole solo guadagnare. Il che forse non è un male. Ma se deve vendere un campione non ci pensa su 2 volte. Prepariamoci“. L’Inter potrebbe quindi dover rinunciare ad alcuni suoi campioni, con Lukaku e Lautaro che hanno già diversi estimatori in giro per l’Europa.