Per il suo Chelsea Thomas Tuchel bisognoso di uno specialista della difesa a tre. Assalto al centrale dell’Inter targata Antonio Conte: i dettagli

E’ cominciata col piede giusto l’avventura al Chelsea di Thomas Tuchel. Subentrato all’esonerato Lampard e in un momento davvero complicato, nelle prime tre partite il tecnico tedesco ha collezionato due vittorie e un pareggio rimettendo in carreggiata una stagione che aveva preso senz’altro una brutta piega nonostante i massici investimenti sul calciomercato. Uno dei punti di svolta potrebbe essere stato il passaggio alla difesa a tre, precisamente a un 3-4-1-2/3-4-2-1 che ha dato maggiore equilibrio ed è forse più congeniale ai giocatori a sua disposizione.

Calciomercato Chelsea, tentativo per Bastoni: ecco l’offerta per l’Inter

Se sulla difesa a tre vorrà impostare anche il Chelsea che verrà, ecco che a Turchel servirà almeno un altro difensore funzionale a tale credo tattico. Non a caso indiscrezioni di mercato sganciano una bomba clamorosa riguardo un possibile tentativo della società di Abramovich per uno dei migliori difensori che propone attualmente la Serie A e il calcio italiano in generale: stiamo parlando di Alessandro Bastoni.

Il classe ’99 mancino, più di de Vrij il regista difensivo dell’Inter targata Antonio Conte tornata momentaneamente in vetta alla classifica, ha raggiunto un accordo di massima col club nerazzurro per il rinnovo del contratto fino al giugno2024 con annesso quasi raddoppio dello stipendio odierno che è di circa 1,5 milioni di euro netti. I ben noti problemi economici dell’Inter, però, stanno impedendo l’arrivo della fatidica fumata bianca…

In questa fase di stallo può trovate terreno fertile il Chelsea, che dopo una intesa col 21enne di Casalmaggiore potrebbe mettere sul piatto una proposta da 55 milioni, comprensiva di quell’Emerson Palmieri da tempo nel mirino di Marotta e Ausilio oltre che della Juventus, la cui valutazione è di circa 15 milioni.

Calciomercato Inter, Bastoni incedibile a meno che…

Al momento la ‘Beneamata’ non può considerare nessuno incedibile, ma è chiaro che potrebbe lasciar andar via uno come Bastoni solo di fronte a una offerta davvero significativa, diciamo pure irrinunciabile (60 milioni?) e preferibilmente senza contropartite.

