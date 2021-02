Torna a mettere gli occhi in casa Juventus il tecnico del Tottenham, Jose Mourinho: la richiesta dei bianconeri

In casa Juventus nella prossima stagione non si cercheranno solamente nuovi talenti da inserire in rosa, ma sarà altrettanto fondamentale valutare le uscite. Dalla Premier League è Jose Mourinho a mettere gli occhi su un calciatore bianconero, con la società juventina che avanza la propria richiesta per il trasferimento.

Calciomercato Juventus, futuro Ramsey: Mourinho lo vuole al Tottenham

Jose Mourinho non dimentica l’Italia e la Serie A, così continua ad osservare con interesse i suoi talenti. In particolare il tecnico portoghese vorrebbe portare con sé al Tottenham un centrocampista della Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Aaron Ramsey sarebbe nel mirino degli ‘Spurs’. Nonostante le sue 20 partite collezionate in questa prima parte di stagione tra Serie A e coppe, il gallese sembrerebbe continuare a convincere poco, così in estate si potrebbe pensare ad un suo ritorno in Premier League.

Sulle tracce del centrocampista però sembrerebbe non esserci solo il Tottenham, ma anche il Wolverhampton ed un clamoroso ritorno all’Arsenal. La Juventus a questo punto ha posto il prezzo per l’addio del gallesse, che sarebbe di circa 10 milioni di euro. Dunque in estate vedremo se il centrocampista tornerà in Premier League, dove ha dimostrato tutto il suo valore, o meno.