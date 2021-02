Paratici è un estimatore di Zaniolo, che oggi non sarà in campo contro la Juventus per infortunio: Rovella e Demiral nell’affare di calciomercato

Juventus-Roma è la partitissima di questo pomeriggio all’Allianz Stadium per la 21° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri arrivano alla sfida dopo cinque vittorie consecutive, mentre la squadra di Fonseca cercherà di evitare il sorpasso in classifica da parte dei rivali, distanti solo un punto. A Juve e Roma si intrecciano anche diversi retroscena di mercato, con Edin Dzeko in estate praticamente ad un passo dal vestire la maglia della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, Zaniolo sempre nei radar di Paratici: sacrificio Rovella-Demiral

Alla fine il bosniaco è rimasto nella capitale, dove però continua a tenere banco il rapporto turbolento con Fonseca. Il bosniaco è stato reintegrato in rosa dopo le esclusioni delle ultime uscite, perdendo però la fascia da capitano in favore di Pellegrini. Il centrocampista, assente domani per squalifica, è un altro profilo accostato da tempo alla Juve così come Nicolò Zaniolo. Anche l’ex Inter non ci sarà domani, a causa del grave infortunio ai legamenti del ginocchio che lo vede ai box dallo scorso settembre.

Fabio Paratici resta però un grande estimatore di Zaniolo, profilo segnato in rosso sulla lista degli acquisti del CFO bianconero. La Roma valuta il classe ’99 non meno di 50 milioni di euro, con la Juve che potrebbe cercare di abbassare il cash inserendo delle contropartite. Bernardeschi non sembra stuzzicare la fantasia della dirigenza capitolina, al contrario invece di Demiral. Zaniolo non è sul mercato ma, se lo stesso fantasista dovesse spingere per la cessione, il Dg Pinto sarebbe costretto a cercare una soluzione e potrebbe aprire alla Juve. Demiral sarebbe una delle richieste della Roma, con Paratici che negli ultimi mesi ha respinto diverse offerte intorno ai 30 milioni per il difensore turco.

Insieme all’ex Sassuolo la Roma potrebbe guardare con attenzione anche a Rovella, acquistato dalla ‘Vecchia Signora’ nell’ultima finestra di mercato per 18 milioni di euro (oltre ad un massimo di 20 milioni di bonus in base al raggiungimento di determinati obiettivi) e lasciato in prestito al Genoa.

Da valutare – in questo ipotetico scenario – quale sarebbe la decisione della Juve in merito al sacrificio di Demiral e Rovella. Nessun dubbio, invece, sull’apprezzamento e il debole di Paratici per Zaniolo: un assalto in estate non è da escludere da parte dei bianconeri per il gioiello della Roma e della Nazionale.

