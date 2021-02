Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre molto incerto: arriva la rivelazione direttamente dalla Spagna, non è più felice

Dal possibile rinnovo con la Juventus all’addio in estate: il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora così chiaro. Il 5 febbraio il campione portoghese ha compiuto 36 anni e così dovrà pensare a come ultimare alla grande la sua carriera ricca di successi. Il club bianconero avrebbe anche pensato ad un possibile prolungamento, ma lui non sembra a volte felice in Italia.

Calciomercato Juventus, Ronaldo non è così felice in Serie A

Come rivelato dal portale spagnolo “Don Balon” in Italia è stato anche criticato in passato per non essere decisivo nelle partite che contano. E a volte così il portoghese non sembra molto felice in Italia con il suo sogno che sarebbe quello di ritirarsi in Premier League.

Proprio con la maglia del Manchester United è diventato grande riscuotendo un successo internazionale al pari di Messi. Cristiano Ronaldo, però, vuole continuare a vincere in maglia bianconero cercando di conquistare l’ennesimo Scudetto

Il suo futuro è sempre molto incerto: tra l’Italia e l’Inghilterra, dove giocherà Cristiano Ronaldo?