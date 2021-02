Erik Lamela ad un passo dall’addio al Tottenham. L’argentino pronto a tornare in patria, si allontana il Milan

Da quando José Mourinho è approdato a Londra sulla panchina del Tottenham, il minutaggio di Erik Lamela è vertiginosamente calato. Appena 269 minuti in campo in questa stagione e solo 10 presenze in campionato che lasciano presagire una partenza imminente a fine stagione.

Lo Special One non lo considera centrale nel progetto e secondo le informazioni di ‘TodoFichajes’ il River Plate è pronto a fare un enorme sforzo economico per riportare l’argentino in patria. La sua carriera era cominciata proprio al River, passando per la Roma fino all’approdo in Premier League. Il suo contratto con gli Spurs scade tra un anno e il club londinese vorrebbe monetizzare finché è in tempo.

Calciomercato Milan, Lamela si allontana | Direzione River Plate

Il Milan ha, da tempo, messo gli occhi su Lamela, senza però mai affondare il colpo. Nei piani della società rimane ancora un obiettivo per la prossima stagione, in vista di alcune possibili cessioni come quella di Samu Castillejo.

Il Tottenham valuta il calciatore 15 milioni di euro ed è disposto a lasciarlo partire nella prossima sessione di mercato. Il Milan vorrebbe provare ad ottenere uno sconto sul cartellino ma la pista che porta Lamela al River Plate si fa sempre più concreta e questo taglierebbe fuori dai giochi i rossoneri. La possibilità del Milan di arrivare all’ex Roma si fa sempre più remota.