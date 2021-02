In casa Juventus è caldo il tema riguardante i rinnovi: da Dybala a Cuadrado, ecco le offerte per i vari prolungamenti

La Juventus è sempre concentrata sul calciomercato. La società studia eventuali profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Non solo acquisti, però, in casa ‘Vecchia Signora’. Un tema caldo per i bianconeri, infatti, è quello riguardante i rinnovi. Diversi sono i giocatori in attesa di un prolungamento: vediamo tutte le possibili durate e cifre.

Calciomercato Juventus, diversi rinnovi in ballo: le cifre

La Juventus deve occuparsi del tema rinnovi. Diversi giocatori sono in attesa di un eventuale prolungamento di contratto: si tratta di Buffon, Cuadrado, Dybala e Bernardeschi. Il portiere bandiera dei bianconeri sta dimostrando di avere ancora benzina in corpo in questa stagione e potrebbe ricevere un ulteriore premio alla straordinaria carriera con un rinnovo da 1 milione di euro l’anno fino al 2022.

Per il colombiano e l’esterno italiano gli accordi potrebbero essere rispettivamente fino al 2024 e fino al 2025, entrambi di 4 milioni a stagione. Quello più importante riguarda sicuramente l’argentino, per il quale è possibile ci sia un rinnovo da 10 milioni a stagione fino al 2025. Parliamo in totale di ben 69 milioni di euro, che la Juventus dovrà mettere sul piatto per non perdere eventualmente a zero questi giocatori.

E.T.